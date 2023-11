Parkinson: la riabilitazione si farà a casa con lo smartphone

La fisioterapia è fondamentale per la riabilitazione dei malati di Parkinson: migliora l'equilibrio, la stabilità, la camminata e i movimenti in generale. Non sempre, però, è possibile farla nei tempi e nei modi giusti, a causa delle difficoltà nell'accesso ai centri specializzati.

Ogni suo minimo movimento viene mappato in tempo reale grazie ai sensori della cintura: i dati sono trasmessi via Bluetooth ad una applicazione sullo smartphone, che registra tutto e poi calcola i movimenti possibili entro quelli che sono i limiti di stabilità del paziente. Qui entrano in gioco gli attuatori della cintura allacciata in vita, che generano leggere vibrazioni per guidare il malato nell'esecuzione dei movimenti, un po' come farebbe la mano del fisioterapista.

