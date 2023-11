فرصت زندگی دوباره؛ آزادی ۱۹ محکوم به قصاص

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مسئله «گذشت» در جامعه اشاره کرد و گفت: واکاوی در بسیاری از پرونده‌های قتل حاکی از این است که قتل در اثر خشم لحظه‌ای و به دلیل عدم گذشت رخ‌داده است؛ چه‌بسا اگر فرد در آن لحظه کظم غیظ کند و خشم خود را کنترل نماید بسیاری از اتفاقات تلخ رخ نخواهد داد.

وی توصیه‌هایی را خطاب به ۱۹ نفر از محکومان به قصاص که باگذشت اولیای دم بخشیده شده‌اند، مطرح کرد و گفت: همه شما که امروز در اینجا حضور دارید، اولاً تا زمانی که در کره خاکی در حال حیات هستید، باید خود را مدیون اولیای دم بدانید و قدردان آن‌ها باشید، ثانیاً همواره به این موضوع توجه داشته باشید که درب‌های رحمت الهی بر انسان‌های خطاکار گشوده است و از رحمت الهی ناامید نشوید و ثالثاً، پس از بازگشت به جامعه، زندگی شرافتمندانه را در پیش بگیرید و خطاهای گذشته خود را اصلاح کنید.

القاصی با تاکید بر ضرورت گسترش و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه عنوان کرد: گذشت، در عین صاحب حق بودن معنا پیدا می‌کند و این دقیقا همان مفهومی است که جامعه امروز به آن نیاز دارد و بر همین اساس، انعکاس اقدام ارزشمند و خداپسندانه‌ای که امروز صورت می‌گیرد، در رشد، تعالی و بالندگی جامعه نقش به‌سزایی خواهد داشت.

وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت تغییر نگاه جامعه نسبت به زندانیان تاکید کرد و اظهار داشت: باید نسبت به این مساله توجه داشت که الزاما همه کسانی که در زندان هستند، ماهیتا انسان‌های بدذات و پلیدی محسوب نمی‌شوند؛ بلکه بسیاری از افراد صرفا به‌دلیل یک اتفاق، اشتباه و لغزش راهی زندان شده‌اند و ظرفیت بازگشت به جامعه در آن‌ها به‌طور بالقوه وجود دارد و این وظیفه انسانی آحاد جامعه است که زمینه بازگشت به جامعه را برای این دست از اشخاص فراهم کنید.

