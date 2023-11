محکومیت نیم میلیون یورویی استقلال در پرونده محبی

باشگاه استقلال که فصل گذشته محمد محبی را با قرارداد قرضی یک ساله از سانتا کلارا به خدمت گرفته بود، متعهد شده بود که مبلغ انتقال قرضی این مهاجم 24 ساله را در چند قسط بپردازد و در صورت عدم پرداخت این رقم در تاریخ‌های تعیین شده مبلغ 600 هزار یورو به عنوان جریمه دیرکرد به سانتا کلارا بپردازد.

ظاهراً باشگاه استقلال در پرداخت به موقع اقساط رقم انتقال قرضی محبی به موقع عمل نکرده و همین باعث شد باشگاه سانتا کلارا به فیفا شکایت کند، اما استقلال با ارائه دلایل و اسناد دلیل این دیرکرد را توضیح داده بود. همین موضوع باعث شد فیفا شکایت این باشگاه پرتغالی را وارد نداند. در ادامه مدیران این باشگاه به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) شکایت کردند تا از این طریق باشگاه استقلال را محکوم کنند که در نهایت موفق به انجام این کار شدند.

