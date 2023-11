شهاب اعلام کرد همزمان با تلاش نیروهای پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی برای پیشروی در غزه، جنگنده‌های آن نیز وارد عمل شده و چند حمله را به مناطق درگیری زمینی انجام دادند. در همین راستا، گردان‌های شهید عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که چند خودروی زرهی رژیم صهیونیستی را در محور شمال غرب غزه با توپ های «الیاسین ۱۰۵» هدف قرار داده و آنها را منهدم کرده است.

الجزیره در این باره اعلام کرد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز برای سومین بار اردوگاه جبالیا و محله «الفالوجا» در این اردوگاه را بمباران کردند. تنها بیمارستان ارائه دهنده درمان سرطان در این منطقه نیز از چهارشنبه شب به دلیل کمبود سوخت تعطیل شده است.

در همین راستا، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که جان ۷۰ بیمار سرطانی در داخل این بیمارستان در خطر است.

