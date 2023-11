پویایی شبکه حمل و نقل ریلی روسیه ادامه دارد؟

راه آهن روسیه اعلام کرد: پویایی محموله‌ها در ماه اکتبر ناشی از محدودیت‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی، کاهش حمل‌ونقل و کالاهای ساختمانی به دلیل تکمیل تعدادی از پروژه‌های زیرساختی بزرگ در روسیه و تعطیلی برخی از کارخانه‌هایی بود که محموله‌ها را برای موارد برنامه‌ریزی نشده ارسال می‌کردند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: مصوبه تلفیق برای ممانعت از گرانی بلیط قطار/ ۴۵ درصد از جاده کشور نیازمند بهسازی هستندبه گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات مواد ارجاعی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق، گفت: در بررسی ماده ۵۶ برنامه هفتم توسعه که به حوزه ترانزیت، حمل و نقل، توسعه حمل و نقل‌ها و لزوم توسعه حمل و نقل ریلی در حوزه بار و مسافر اختصاص دارد مصوباتی را داشتیم.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دیلی میل: زنان باردار غزه بدون بیهوشی و با نور چراغ قوه سزارین می‌کنندگزارش شده که زنان باردار در غزه مجبورند با چراغ قوه و بدون بیهوشی در این باریکه سزارین کنند و این درحالیست که حملات و بمباران بی امان رژیم صهیونیستی ادامه دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: ایلان ماسک: همچنان آماده مبارزه با مارک زاکربرگ هستمبه گزارش شبکه شرق، مدیرعامل تسلا در ادامه به صحبت درباره مهارت‌های رزمی خود پرداخت و گفت در رشته‌های جودو، تکواندو، جوجیتسو برزیلی و مبارزات خیابانی آموزش دیده است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نامه رئیس مجلس درباره غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شددر ادامه سفر هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به روسیه، نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تحولات غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: مدیران ۴ شبکه تلویزیون تغییر کردندبه گزارش شبکه شرق، با حکم معاون سیما، مدیران شبکه تهران، شبکه مستند، شبکه نمایش و تماشا، روابط عمومی، رسانه‌های نوین، دبیر جشنواره جام‌جم سیما و مشاور معاون سیما منصوب شدند‌.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فعالیت دانشجویان در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بر پویایی دانشگاه نقش موثری داردرئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز با بیان این‌که دانشگاه، مبدا تحولات بوده و علم، هنر، تربیت و فعالیت‌های دیگر هم باید در این تحولات مدنظر باشد، گفت: فعالیت دانشجویان در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بر پویایی دانشگاه نقش موثری دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕