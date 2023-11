SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: رئیس جهاد دانشگاهی به چهارمحال و بختیاری سفر می‌کندحسن مسلمی‌نائینی رئیس جهاددانشگاهی و هیات همراه ۱۰ آبان‌ماه به چهارمحال و بختیاری سفر می‌کند.

ISNA_FARSI: ادای احترام رئیس جهاددانشگاهی به شهدای چهارمحال و بختیاریرئیس جهاددانشگاهی با حضور در گلزار شهدای چهارمحال و بختیاری به شهیدان این دیار ادای احترام کرد.

ETEMADONLINE: بخشش مرد همسرکش بعد از ۲ بار رفتن پای چوبه دارمردی که به اتهام قتل همسرش ۲ بار پای چوبه دار رفته بود بالاخره بعد از گذشت ۱۱ سال از وقوع قتل با رضایت فرزندانش بخشیده شد و به زودی آزاد می‌شود.

MASHREGHNEWS: عکس/ هدیه ویژه رهبر انقلاب به پدر یک شهید مدافع امنیتدر آئین نامگذاری ساختمان اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران که به آرمان علی وردی نام گذاری شد انگشتر رهبر انقلاب به پدر شهید مدافع امنیت آرمان علی‌وردی اهدا شد.

SHARGHDAILY: محکومیت نیم میلیون یورویی استقلال در پرونده محبیبه گزارش شبکه شرق، باشگاه استقلال در ماجرای پرونده محمد محبی به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو به باشگاه سانتا کلارا محکوم شد.

