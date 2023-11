یونیسف: قتل عام جبالیا وحشتناک است

براساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یونیسف همچنین اعلام کرد، به رغم اینکه تا به این لحظه تخمینی از تعداد کودکان کشته شده در این حملات وجود ندارد اما علاوه بر تخریب منازل، به نظر می‌رسد صدها تن زخمی و شهید شده‌اند و بر اساس گزارش‌های اولیه بسیاری از کودکان را نیز شامل می‌شود.

پیشتر دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد، درپی حملات رژیم اشغالگر به اردوگاه جبالیا در نوار غزه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، دست کم ۱۹۵ فلسطینی شهید و ۷۷۷ تن دیگر زخمی شده‌اند. ارتش رژیم صهیونیستی که در میدان نبرد با مقاومت فلسطین در جریان عملیات «طوفان الاقصی» غافلگیر شده و شکست خورده، برای جبران این شکست مفتضحانه درحال هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌گناه در نوار غزه است و با بستن منابع آب و برق روی آنها و بستن تمامی گذرگاه‌ها منجر به شکل‌گیری یک فاجعه در این باریکه شده است.

در حالی عملیات «طوفان الاقصی» وارد بیست و هفتمین روز خود شده که اشغالگران بمباران تمام مناطق نوار غزه را تشدید کرده و پس از درخواست تخلیه مناطق در شمال نوار غزه، دستور تخلیه بیمارستان‌ها را داده‌اند؛ اقدامی که فاجعه انسانی و بهداشتی در غزه رقم می‌زند و بخش بهداشت فلسطین نمی‌تواند آن را تحمل کند.

