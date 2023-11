اثری جدید به کوشش مرجان ساتراپی؛ کتاب مصور «زن، زندگی، آزادی» با همکاری ۲۰ طراح

توصیف زندگی جوامع ایرانی در داخل و خارج از ایران و اشاره به ویژگی‌ها، تناقض‌ها، دشواری‌ها و مصائبی از جمله الزام به رعایت قانون حجاب اجباری از دیگر مواردی است که در بخش‌های مختلف این کتاب به نمایش درآمده‌اند.

فرید وحید، بهاره اکرمی، ژان‌پیر پرن، شبنم ادیبان، پاسکال رابته، پاکو روکا، مانا و توکا نیستانی از جمله هنرمندانی‌اند که در آفرینش این رمان مصور همکاری داشته‌اند.«چند ماه قبل ایمیلی از خانم ساتراپی دریافت کردم که ازم دعوت به همکاری در پروژه کتاب مصوری می‌کردند با موضوع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی». طبعا از فرصت کار با خالق کتاب «پرسپولیس» و «خوراک مرغ و آلو» بسیار خوشحال بودم، همچنین از امکان ادای دین کوچکی به انقلاب ملی ایران.

مانا نیستانی در این باره می‌گوید: «در کشیدن تصویر هیچ‌وقت بین مخاطب داخل ‌و خارج‌ مرز نمی‌گذارم، اما در اطلاع‌رسانی اولویت را مخاطب غیرایرانی قرار می‌دهم که خیلی از جزییات، پس‌زمینه‌ها و افراد درگیر ماجرا را نمی‌شناسد و باید بیشتر برایش توضیح داد. اساسا مخاطب امروز کتاب «زن، زندگی، آزادی» کسانی هستند که از دور چیزی درباره وقایع سال ۲۰۲۲ ایران شنیده‌اند و تشنه اطلاعات بیشترند که می‌توانند بخشی از اطلاعات را به شیوه مصور و راحت‌خوان از این کتاب دریافت کنند.

«سیاستمداران غربی - و شرقی - هیچوقت منفعت کشور ما را به کشورهای خودشان ترجیح نمی‌دهند.

فصل اول این کتاب با عنوان «رخدادهای مهم»، به فرازهایی از اعتراض‌ها از جمله کشته شدن مهسا امینی، ظهور شعار «زن، زندگی، آزادی» در میان معترضان و همصدا شدن آنان با ترانه «برای تو» شروین در این قیام می پردازد. روایاتی از زندانیان در اوین، کشتار نوجوانان، اعدام دستگیرشدگان (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و سیدمحمدحسینی) و مسمومیت‌های زنجیره‌ای‌ دانش‌آموزان مدرسه بخش‌های دیگری از رخدادهای مهم این کتاب است.

