بحران خاورمیانه چه تاثیری بر اقتصاد آمریکا دارد؟

پاول به جنگ رژیم صهیونیستی و به‌طور خاص تاثیری که قیمت نفت ممکن است بر شاخص‌های اصلی اقتصادی این کشور بگذارد، اشاره کرد. وی افزود: با این حال، مشخص نیست که این درگیری در مسیری قرار دارد که اثرات اقتصادی قابل توجهی داشته باشد یا خیر.

به گفته پاول، سوال مهم این است که آیا جنگ بیشتر گسترش می‌یابد؟ از این نظر، فدرال رزرو هر گونه خطر ژئوپلیتیکی احتمالی را زیر نظر دارد.

