به گزارش مشرق، مرتضی سیمیاری پژوهشگر حوزه مقاومت درباره ماجرای سیزده ابان و ارسال یک پیام خاص از سوی آمریکایی ها به یکی از روسای سابق جمهور در برنامه"حماسه خوان" در شبکه یک گفت: آمریکایی ‌ها پیام فرستادند که مسئله ما با ایران برجام نیست؛ ما می‎‌خواهیم دوباره به خیابان طالقانی برگردیم منظورشان بازگشت دوباره به ایران بود! آمریکا در سیزدهم آبان جایگاه خود را از دست داد.

ISNA_FARSI: توضیحات باقری در مورد پیام آمریکا به ایران درباره جنایات غزهمعاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: اتفاق ۱۵ مهرماه و عملیات طوفان الاقصی یک زلزله غیر قابل ترمیم در سامانه نظامی و امنیتی رژیم صهیونسیتی ایجاد کرد.

ILNANEWS: گفت‌وگوی تلفنی بایدن و شاه اردنبه گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «عبدالله دوم»، پادشاه اردن تلفنی با «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا درباره وخامت اوضاع خطرناک در نوار غزه گفت‌وگو کرد.

MASHREGHNEWS: قرائت پیام مردم ایران خطاب به فلسطینیان در «اردوگاه برج البراجنه»قرائت پیام مردم ایران خطاب به فلسطینیان در «اردوگاه برج البراجنه»

ETEMADONLINE: پیام رئیسی به قالیباف و حدادعادل با عدم حضور در همایش انتخاباتی «مبنا» چه بود؟محمدحسن نجمی- محافظه‌کاران در جدیدترین ابداعات خود، یک تشکل جدید انتخاباتی ایجاد کرده‌اند؛ این‌بار با نام «مبنا»، بر وزن «جمنا» و «شانا» و ...

SHARGHDAILY: اقدام عجیب سخنگوی دولت در نشست خبری خود/ نماد آمریکا بالاتر از پرچم ایران!/ عکسبه گزارش شبکه شرق، سخنگوی دولت نشست خبری خود را در محل سفارت سابق آمریکا برگزار کرد. و نماد دولت آمریکا بالاتر از پرچم و نماد دولت ایران در این نشست تعبیه شده بود. جهرمی سخنگوی دولت نشست خبری خود را در محل سفارت سابق آمریکا برگزار کرد. و نماد دولت آمریکا بالاتر از پرچم و نماد دولت ایران در این نشست تعبیه شده بود.

ALARABIYA_FA: پنتاگون به‌العربیه:مقرهای گروه‌های نیابتی ایران را در ارسال پیام به تهران هدف گرفتیمژنرال پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده «پنتاگون» در گفت‌وگوی اختصاصی با «العربیه» هدف از افزایش استقرار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را «بازدا

