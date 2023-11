مصرف قهوه چه تاثیری بر سلامت زنان دارد؟

معمولا کافئین می‌تواند تا پنج ساعت در سیستم بدن باقی بماند اما عوارض جانبی کافئین بر روی مردان ممکن است برای مدت طولانی‌تری نسبت به زنان احساس شود. حتی اگر مردان نسبت به اثرات قهوه حساس‌تر باشند اما مصرف قهوه بر سطح استروژن در زنان تاثیر می‌گذارد و بر اساس نتایج تحقیقی که توسط موسسه ملی سلامت انجام شده است، بین سطح استروژن و مصرف کافئین ارتباط وجود دارد.

این مطالعه عادات نوشیدن قهوه زنان آسیایی، سفیدپوست و سیاه‌پوست را مورد بررسی قرار داد. دو فنجان قهوه در روز (حدود ۲۰۰ میلی‌گرم) منجر به افزایش سطح استروژن در زنان آسیایی شد. همین نتیجه در مورد زنان سیاه پوست نیز صادق بود با این حال مصرف همان مقدار قهوه در روز در زنان سفید پوست، سطح استروژن را کاهش داد.

انریکه شیسترمن از بخش اپیدمیولوژی، آمار و تحقیقات پیشگیری در مرکز ملی سلامت کودک و توسعه انسانی، یونیس کندی شرایور (NICHD) گفت: «نتایج نشان می‌دهد که مصرف کافئین در میان زنان طی سنین باروری بر سطح استروژن آنان تاثیر می‌گذارد».

این مطالعه هم چنین به این واقعیت اشاره دارد که ژنتیک در چگونگی تاثیر مصرف قهوه بر بدن ما و میزان مصرف قهوه‌ای که می‌توانیم تحمل کنیم، نقش دارد. به گفته استادیار گروه پزشکی پیشگیرانه در دانشکده پزشکی فاینبرگ دانشگاه نورث وسترن، مریلین کورنلیس که در مورد ارتباط بین ژن‌ها و مصرف قهوه تحقیق می‌کند: «به‌عنوان مثال، اگر من یک نوع ژنتیکی مرتبط با متابولیسم کافئین بالاتر داشته باشم، به‌طور کلی کافئین یا قهوه بیشتری مصرف می‌کنم، در واقع ژنتیک رفتار ما را تغییر می‌دهد».

بر اساس نتایج تحقیق سال ۲۰۱۶ که در نشریه گزارش‌های علمی (Scientific Reports) منتشر شد، دلیلی وجود دارد که چرا برخی افراد بیشتر از دیگران در روز قهوه مصرف می‌کنند. این مطالعه داده‌های جمع‌آوری شده از ۱۲۰۰ روستای ایتالیایی را با ۱۷۳۱ نفر ساکن هلند مقایسه کرد. کسانی که بیان بیشتر یک ژن خاص - PDSS۲ - را داشتند گزارش کردند که به فنجان‌های کمتری از این نوشیدنی محبوب نسبت به افراد فاقد این ژن نیاز داشتند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: بیش از ۹۷ درصد شهرستان چگنی تحت پوشش بیمه سلامت استمدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: خدمات‌رسانی بیمه سلامت در شهرستان چگنی فراگیر است و در این راستا بیش از ۹۷ درصد این شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بیش از ۸۳ درصد جمعیت شهرستان پلدختر تحت پوشش بیمه سلامت قرار داردمدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: خدمات رسانی بیمه سلامت در سطح استان فراگیر است و در این راستا بیش از ۸۳ درصد شهرستان پلدختر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: نوشیدنی مناسب و نامناسب برای مصرف قرص و داروبه گزارش ایلنا، برای برخی از افراد خوردن قرص‌ها و داروها به‌طور منظم جزء عادات روزانه محسوب می شود؛ اما آنچه به میزان مصرف دقیق و به موقع قرص و داروها اهمیت دارد، نوشیدنی است که همراه آن مصرف می کنیم، پس دانستن اینکه همراه قرص چه بنوشیم و چه ننوشیم، قطعا اهمیت خاصی دارد. در این بخش به بررسی نوشیدنی‌های مناسب برای خوردن قرص‌ها خواهیم پرداخت.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: هشدار وزارت بهداشت نسبت به مصرف خودسرانه گیاهان دارویی​به گزارش ایلنا، علیرضا عباسیان با بیان اینکه داروهای گیاهی معمولاً نسبت به داروهای شیمیایی ایمنی بیشتری دارند اما مصرف آنها مانند هر داروی دیگری، آدابی دارد و نباید خودسرانه این داروها را مصرف کرد، اظهار کرد: برخی گمان می‌کنند که گیاهان دارویی و داروهایی که پایه گیاهی دارند، نمی‌توانند مشکلی برای سلامت ایجاد کنند و بر این باورند که مصرف گیاهان...

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دیلی میل: زنان باردار غزه بدون بیهوشی و با نور چراغ قوه سزارین می‌کنندگزارش شده که زنان باردار در غزه مجبورند با چراغ قوه و بدون بیهوشی در این باریکه سزارین کنند و این درحالیست که حملات و بمباران بی امان رژیم صهیونیستی ادامه دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: انتقاد عضو شورای شهر بندرعباس از وضعیت رسیدگی به بافت فرسوده شهرعضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: بافت فرسوده زخم عمیقی بر تن بندرعباس است که هر چه سریع‌تر باید فکری برای آن کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕