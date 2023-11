سعادت مسلمانان در جهاد است

وی با بیان این‌که « رهبر انقلاب مفهوم جهان اسلام را در جهان کنونی گسترش داد» افزود: از حدود ۷۵ سال پیش که وزیر خارجه وقت انگلیس تشکیل دولت یهود را اعلام کرد اینها سرزمین فلسطین را غصب کردند آنها را آواره کردند اینها بخشی از جنایت آن‌ها بود.

وی با بیان این‌که «با برافراشته شدن بیرق ولایت راهی برای فریب امت اسلامی باقی نمی‌ماند» گفت: مسلمانان همه متوجه این واقعیت شدند که سعادتشان در جهاد میباشد. فرمانده کل سپاه هم‌چنین با بیان این‌که «برای اولین بار است که اسلام صاحب قدرت و شعار تاثیر است و در معادلات جهان تاثیر گذار است» افزود: دشمن به دنبال این بود که جوانان و مردم در جهان اسلام به نابینایی سیاسی مبتلا شوند و هنوز هم به دنبال این رویا ها هستند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: روایت فرمانده میدانی حزب‌الله از آخرین تحولات در لبنان و غزه/ حزب‌الله آماده ورود به الجلیل است/ ماجرای کشته شدن سه افسر بلندپایه ارتش اسرائیل در شهرک الظهیره چه بود؟ / سه لشگر ارتش رژیم صهیونیستی در غزه گرفتار شده‌اند/ هواپیماهای آمریکایی غزه را بمباران می‌کنندحزب‌الله در روز دوم شروع عملیات در یک اقدام ویژه یک گروه از رزمندگان فلسطینی (جهاد اسلامی) را وارد مناطق اشغالی کرده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: هنر، بهترین زبان برای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه استرئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان‌شرقی گفت: زبان هنر بهترین زبان برای بیان رشادت های شهدا و نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کشت پاییزه گندم در خرمشهر آغاز شدمدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از آغاز کشت پاییزه گندم در این شهرستان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تخصیص سرمایه در گردش ۲ میلیاردی به مجتمع کشاورزی سبز ملایررئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تخصیص سرمایه در گردش دو میلیارد تومانی به مجتمع کشاورزی سبز ملایر در روستای جوزان خبرداد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: مسکو: فاجعه‌ انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع استنماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد معتقد است که فاجعه‌ انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جشن روز دانش‌آموز در مجتمع آموزشی جهاد دانشگاهی گرگانجشن بزرگ گرامیداشت ۱۳ آبان با استقبال پرشور دانش‌آموزان پایه‌های مختلف تحصیلی در مجتمع آموزشی جهاد دانشگاهی استان گلستان واقع در شهرک زیتون گرگان برگزار شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕