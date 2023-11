بیش از ۸۳ درصد جمعیت شهرستان پلدختر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد

وی با اشاره به اینکه ، اضافه کرد: در این شهرستان از جمعیت ۷۳ هزار و ۷۴۴ نفری ۶۰ هزار و ۱۷۴ نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که از این تعداد ۴۴ هزار و ۲۰ نفر بیمه شده روستایی، ۶۵۹۶ نفر بیمه سلامت همگانی و ایرانیان، ۴۱۰۷ نفر کارکنان دولت و ۵۴۵۱ نفر سایر اقشار تحت پوشش قرار دارند و از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان با اشاره به مراکز طرف قرارداد در شهرستان پلدختر، گفت: در این شهرستان دو دفتر پیشخوان طرف قرارداد فعالیت دارند و ۲۹ مرکز طرف قرارداد شامل پزشک متخصص، تصویربرداری، درمانگاه، بیمارستان، شش داروخانه، شش پزشک عمومی، دو فیزیوتراپی و ۱۱ مرکز جامع سلامت روستایی وجود دارد و به بیمه شدگان خدمات ارائه می‌کنند.

اسدبیگی با اشاره به راه‌اندازی صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوب دولت همین صندوق حمایتی برای بیماران خاص و صعب العلاج بوده که در این زمینه لرستان مقام اول در پرداخت هزینه را داراست و در سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد تومان هزینه درمان به بیماران پرداخت شده است.

