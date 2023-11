مطالعات جانمایی و احداث پارک لجستیک هرمزگان در حال انجام است

وی بیان کرد: بر همین اساس در مرحله نخست با مطالعه دقیق توسط اتاق بازرگانی یک محل مناسب برای پارک لجستیک درنظر گرفته می‌شود و سپس باهم افزایی بین دستگاهی، عملیات اجرایی این نیاز اصلی استان آغاز می‌شود. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظهار کرد: این کار در آینده به ارتقای ارزش تجاری و صادراتی و نیز رفع چالش‌های موجود و تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولیدی استان کمک خواهد کرد و امیدواریم به سرعت به نتیجه برسد.

دوستی با اشاره به اینکه بانک‌های هرمزگان منابع خوبی از محل سپرده صنایع مستقر در استان و ادارات دولتی در اختیار دارند، گفت: این منابع باید در خدمت توسعه استان و کمک به فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های کلان دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.

وی همچنین در این نشست با تاکید بر اینکه برای حل مسائل بخش خصوصی در استان عزم جدی وجود دارد، یادآورشد: در حوزه مزیت‌های نسبی استان باید کارهای فنی و تخصصی صورت گیرد تا ظرفیت‌های استان فعال شود.

