طاهر غلامی با اعلام این خبر تصریح کرد: 230 بهره بردار شهرستان املش برداشت خرمالو را از یک ماه قبل آغاز کرده و امسال باغداران ۱۷۸ تن میوه خرمالو برداشت کردند.مدیر جهاد کشاورزی املش با اشاره به این که بطور معمول از هر هکتار باغ خرمالو هشت و نیم تن میوه برداشت می‌شود، افزود: محصول میوه خرمالو تولید این شهرستان علاوه بر مصرف خانواده باغداران در بازارهای محلی هم عرضه می‌شود.

