‌السیسی در این گفت‌وگوی تلفنی بر ضرورت اتخاذ موضع قاطع از جانب جامعه بین‌المللی برای تحقق آتش‌بس و اجرای آتش‌بس فوری انسانی در نوار غزه تأکید کرد. وی گفت که مصر تلاش‌های بسیاری برای آرام کردن تنش‌ و جلوگیری از ریخته شدن خون‌ها و نیز در بخش انسانی با مدیریت و هماهنگی ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه انجام داده است.

سوناک نیز بر موضع انگلستان درباره ضرورت حفاظت از غیر نظامیان و ارسال کمک‌های انسان دوستانه و برقراری آتش‌بس موقت انسانی تأکید کرد.

