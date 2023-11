توقف تنش در نوار غزه، محور رایزنی پادشاه اردن و رئیس امارات

براساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، عبدالله دوم و محمد بن زاید در جریان این دیدار همچنین بر لزوم اقدام فوری بین‌المللی برای توقف تنش نظامی خطرناک در غزه و حفاظت از غیرنظامیان براساس قوانین بین‌المللی و قوانین بشردوستانه تاکید کردند.

دو طرف همچنین بر ضرورت تضمین ارسال کمک‌ها به ساکنان نوار غزه از طریق نهادهای بین‌المللی انسان‌دوستانه و گشایش گذرگاه‌های انسانی به طور امن و ادامه‌دار تاکید کردند. پادشاه اردن و رئیس امارات همچنین بر سر دوری گزیدن منطقه از پیامدهای جدید خشونت و لزوم همکاری برای ایجاد چشم‌انداز سیاسی برای صلح عادلانه و فراگیر براساس راهکار تشکیل دو دولتی که ثبات و امنیت را برای همگان تضمین کند، به اتفاق نظر رسیدند.

ارتش رژیم صهیونیستی که در میدان نبرد با مقاومت فلسطین در جریان عملیات «طوفان الاقصی» غافلگیر شده و شکست خورده، برای جبران این شکست مفتضحانه درحال هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌گناه در نوار غزه است و با بستن منابع آب و برق روی آنها و بستن تمامی گذرگاه‌ها منجر به شکل‌گیری یک فاجعه در این باریکه شده است.

در حالی عملیات «طوفان الاقصی» وارد بیست و هفتمین روز خود شده که اشغالگران بمباران تمام مناطق نوار غزه را تشدید کرده و پس از درخواست تخلیه مناطق در شمال نوار غزه، دستور تخلیه بیمارستان‌ها را داده‌اند؛ اقدامی که فاجعه انسانی و بهداشتی در غزه رقم می‌زند و بخش بهداشت فلسطین نمی‌تواند آن را تحمل کند.

