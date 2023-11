تاکید عبدالله دوم و محمد بن زاید بر لزوم اقدام فوری بین المللی درخصوص غزه

در این نشست دوجانبه که پس از آن نشستی گسترده در قصر الوطن در ابوظبی با حضور حسین بن عبدالله دوم، ولیعهد اردن برگزار شد، تلاش‌های انجام شده برای رسیدگی به وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رهبران دو کشور بر لزوم اقدام فوری بین المللی برای توقف تشدید خطرناک عملیات نظامی و حفاظت کامل از غیرنظامیان بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه تاکید کردند. آنها بر لزوم تضمین ارسال کمک‌های امدادی به مردم در نوار غزه از طریق امکان‌دهی به سازمان‌های بین المللی بشردوستانه برای انجام وظایف خود و باز کردن کریدورهای بشردوستانه ایمن و پایدار تأکید کردند.

پادشاه اردن و رئیس امارات بر ضرورت در امان ماندن منطقه از عواقب گرداب جدید خشونت و تلاش برای یافتن یک چشم‌انداز سیاسی روشن برای صلح عادلانه، جامع و پایدار بر اساس راه حل دو دولتی تاکید کردند که ثبات و امنیت را برای همه تضمین می کند.

