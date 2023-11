تاکید وزیر کشور بر تجهیز مدیریت بحران به دانش و فن آوری نوین

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران باید در بخش پیش بینی، پیشگیری و اقدام و بازسازی، فعال باشد، یادآور شد: بحران یعنی تصمیم گیری در شرایط سخت، در زمان کوتاه و در اثر پیدایش حوادث یا مسایل غیرمترقبه و ناگهانی. از این رو، مسئولان سازمان مدیریت بحران باید خود را با چنین شرایطی وفق دهند.

وزیر کشور تاکید کرد: مجهز بودن مسئولان مدیریت بحران به دانش روز هم دیگر مساله ای است که باید با بهره گیری از آن و فن آوری های نوین، بحران را مدیریت، کنترل و مهار کرد. وحیدی، داشتن اطلس مخاطرات را سومین موضوع مهم در مدیریت بحران برشمرد و تصریح کرد: باید جزئیات مخاطرات، پیش بینی‌ها و برنامه اقدام درباره هر یک از مخاطرات به خوبی تشریح شده باشد.

وی اضافه کرد: برگزاری رزمایش‌های آمادگی از نظر تجهیزات، نیروی انسانی و بسیج ظرفیت هم اهمیت زیادی دارد. بسیج ظرفیت یعنی برنامه ریزی برای استفاده از تجهیزات محلی، استانی یا ملی در صورت لزوم و داشتن اطلاعات لازم درباره این ظرفیت ها ضروری است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: همچنین ضروری است از ظرفیت‌های بخش خصوصی در زمینه مدیریت بحران و تجهیزات این بخش هم اطلاعات کافی وجود داشته باشد تا در شرایط بحرانی با تامین حقوق افراد، به کار گرفته شوند. باید با صاحبان این تجهیزات ارتباط داشت و از سالم بودن ماشین آلات اطمینان حاصل کرد.

وحیدی درباره مهار سیلاب و لایروبی رودخانه‌ها هم گفت: به شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ شده است همکاری لازم را در این زمینه با وزارت نیرو به عمل آورند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، مسایل آتش سوزی، سازه‌های ناپایدار، مراکز پرخطر و اسکان در زلزله هم دیگر موضوعی بود که وزیر کشور به آن پرداخت و از رئیس سازمان مدیریت بحران خواست در همکاری با معاونت عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اقدامی هدفمند، سازمان یافته و یکپارچه انجام دهد.انتهای پیام

