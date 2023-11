فرصت زندگی دوباره به ۱۹ نفر از محکومان به قصاص باگذشت اولیای دم/ آزادی هزار و ۶۱۴ نفر از زندانیان استان تهران در سال جاری با کمک خیرین

القاصی بابیان اینکه مهم‌ترین درسی که اولیای دم به جامعه می‌دهند، درس گذشت و بخشش در عین صاحب حق بودن است، گفت: خداوند متعال در قرآن کریم، قصاص را به‌عنوان یک حق مسلم برای اولیای دم مقرر کرده و آن را مایه حیات، قوام و دوام جامعه ذکر نموده است؛ اما در کنار همین امر، خداوند متعال در مصادیق متعددی توصیه به بخشش و گذشت کرده و برای آن پاداش اخروی شایسته‌ای در نظر گرفته است.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست از اعضای شوراهای حل اختلاف، سرپرست دادسرای امور جنایی، اولیای دم و خیرین به جهت مساعدت در امر بازگشت به زندگی ۱۹ نفر از محکومان به قصاص قدردانی کرد.

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران خاطرنشان کرد: تلاش‌ها برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قتل حتی تا لحظه اجرای حکم نیز ادامه دارد و در محلی که در زندان تعیین شده، برای ایجاد صلح و سازش تلاش می‌شود که خوشبختانه در بسیاری از موارد به نتیجه رسیده است.

نماینده خیرین نیز در این نشست بیان کرد: در بسیاری از موارد، اشخاص به‌دلیل یک اتفاق و برخورد فیزیکی مرتکب قتل می‌شوند؛ لذا کمک به چنین اشخاصی که به‌دلیل یک لحظه غفلت دچار مشکل شده‌اند در حقیقت به‌نوعی معامله با پروردگار متعال محسوب می‌شود.

در بخش پایانی این آیین، رئیس کل دادگستری استان تهران با اعطاء لوح تقدیر از قضات، مسئولان قضایی و خیرین ساعی در امر ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قصاص نفس قدردانی به‌عمل آورد و ۱۹ نفر از محکومان به قصاص پس از بخشش از سوی اولیای دم و پایان مدت مجازات از حیث جنبه عمومی جرم، در محل دادگستری کل استان تهران آزاد شده و به آغوش خانواده خویش بازگشتند.

