به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، وی با اشاره به اینکه حفاظت از محیط زیست عزم و اراده همگانی را می‌طلبد، افزود: حفظ و صیانت از طبیعت و محیط زیست بدون همکاری، همراهی و مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

مدیر کل حفاظت محیط‌ زیست گیلان گفت: در سال‌های اخیر شاهد همراهی بیشتر قضات در برخورد با متخلفان در حریم و بستر رودخانه و برداشت کنندگان غیر مجاز و غیر اصولی شن و ماسه از رودخانه‌ها هستیم. عشوری افزود: در گشت و کنترل و پایش مناطق توسط ماموران یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان یک مورد برداشت غیرمجاز شن و ماسه مشاهده شد و عاملان این تخلف دستگیر شدند.

وی تاکید کرد: تمام پیمانکاران موظف به رعایت ضوابط محیط زیست و پرهیز از تخریب بستر رودخانه‌ها هستند و باید طبق مفاد موجود در مجوزهای صادره اقدام به برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها کنند و در صورت تخلف برابر قانون با آنها با جدیت برخورد می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان از شهروندان خواست در صورت مشاهده برداشت غیر مجاز از بستر و حریم رودخانه‌ها و تخریب محیط زیست، مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌ها و یا با سامانه گویای ۱۵۴۰ برای پیگیری و برخورد لازم اطلاع دهند.

