ابراز همدردی سفرای خارجی در کویت با ملت فلسطین

محمد توتونچی سفیر کشورمان در کویت طی بیاناتی ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر فلسطین، گفت: آنچه در فلسطین اشغالی و به ویژه غزه می گذرد ظلم مضاعف به ملتی است که 75 سال است تحت اشغالگری بی رحمانه قرار گرفته و از همه حقوق بشری و کرامت انسانی خود محروم است.

وی افزود : موضع ما در رابطه با حمایت از حقوق تعیین سرنوشت مردم فلسطین روشن و اصولی و مبتنی بر قواعد حقوق بین المللی و منشور ملل متحد است. توتونچی تاکید کرد : رژیم اشغالگر قدس نشان داده که حیات خود را در تداوم ناامنی می داند و از چنین نظامی انتظار خویشتن داری و رعایت حقوق بین الملل نمی رود اما از حامیان خود انتظار می رود به مسئولیت خود عمل نمایند و او را مهار کنند.

رامی طهبوب سفیر فلسطین در کویت ضمن قدردانی و تشکر از پیشنهاد و ابتکار عمل سفارت ایران در برگزاری این تجمع گفت : قیام ملت فلسطین در هفتم اکتبر آغاز نشده بلکه از سال 1948 شروع شد و ما تاکنون دو باره اشتباه کردیم ، اشتباه اول در سال 1948 و دومی در سال 1967 که شهرها و خانه های خود را تخلیه کرده ایم ولی امروز به هیچ قیمتی حاضر نیستیم غزه را رها کنیم.

سفرا و دیپلمات‌های ارشد بیش از 45 کشور جهان پس از یک دقیقه سکوت به احترام غزه مراتب تسلیت و همدردی خود را با سفیر فلسطین ابراز کردند.

