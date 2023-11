کسب رتبه ۵ کشور و ۶۰۰-۵۰۱ جهانی توسط دانشگاه صنعتی شیراز

از سال ۲۰۱۰ تایمز همکاری با عقد قرارداد همکاری با مؤسسه تامسون رویترز، روش‌شناسی جدیدی برای رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر جهان را به منظور انجام مقایسه‌های جامع و متوازن ارایه داد. این رتبه بندی از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادها با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین المللی با وزن ۵/۷ درصد و درآمدهای صنعتی با وزن ۵/۲ درصد بهره گرفته است.

دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان اولین دانشگاه صنعتی جنوب کشور و یکی از جوان ترین دانشگاه‌های صنعتی از سال ۲۰۱۸ در رتبه بندی تایمز بوده است. علی رغم افزایش تعداد دانشگاه های شرکت کننده در این نظام رتبه بندی رتبه (بالغ بر ۱۹۰۰ دانشگاه در سال ۲۰۲۴) دانشگاه صنعتی شیراز با تلاش‌های سال‌های اخیر خود مبادرت به ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه در این نظام رتبه‌بندی کرده است و علی رغم جوان بودن، جایگاه بالایی در بین دانشگاه‌های کشور و جهان را کسب کرده است.

بر اساس این رتبه بندی دانشگاه صنعتی شیراز در بین دانشگاه های جوان جهان در جایگاه ۱۵۰-۱۰۱ و در بین دانشگاه‌های آسیا در رتبه ۱۰۳ قرار دارد. نتایج رتبه‌بندی برترین دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در نظام رتبه بندی تایمز در سال ۲۰۲۴ میلادی به شرح زیر است:

دانشگاه صنعتی شریف :۳۵۰- ۳۰۱، دانشگاه صنعتی امیرکبیر: ۴۰۰- ۳۵۱، دانشگاه علم و صنعت: ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه تهران: ۵۰۰- ۴۰۱، دانشگاه صنعتی شیراز : ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه تبریز: ۶۰۱-۵۰۰، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۸۰۰- ۶۰۱،دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۸۰۰- ۶۰۱، دانشگاه علوم پزشکی ایران: ۸۰۰- ۶۰۱، دانشگاه شیراز: ۱۰۰۰-۸۰۱تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردشمس آذر قزوین...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه صنعتی کرمانشاهمعاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه از راه اندازی سه رشته جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در المپیاد علمی کشوردانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در بیست و هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور، موفق به کسب عناوین برتر شدند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: صادرات تراکتور به ۲۵ کشور دنیامدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، از صادرات محصولات تولیدی این گروه صنعتی به ۲۵ کشور خبرداد و گفت: علی‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها این مقدار صادرات با تلاش شبانه روزی محقق شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید رئیس سازمان سینمایی بر ساخت و توسعه سالن‌های سینمامتولی سینمای کشور بزرگترین دغدغه خود را توسعه سینما در استان‌های مختلف و شهرستان‌ها عنوان کرد و از شیراز به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های سینمای کشور نام برد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مردمی کردن اداره کشور رویکرد دولت سیزدهم استمعاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: رویکرد دولت سیزدهم اداره کشور توسط مردم و به صحنه آوردن آنان در زمینه‌های مختلف است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تحقق اقتصاد و صنعت دانش‌بنیان از مؤلفه‌های اصلی پیشرفت کشورسرپرست دانشگاه امیرکبیر تحقق اقتصاد و صنعت دانش‌بنیان را یکی از مؤلفه‌های اصلی پیشرفت کشور دانست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕