مسؤول جلسه نشست مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خواست کرد تا در این مسیر راه را برای صنعتگران و دانشگاهیان هموارتر کنند و براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی حرکت کنند. دکتر عزت‌اله اکبری رودپشتی، نماینده و رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: حضور در مجموعه دانشگاهیان فرصت بسیار بزرگی برای همه به خصوص خود من است تا بتوانیم نظرات این قشر فرهیخته جامعه را مورد استفاده قرار دهیم.

دکتر اکبری تصریح کرد: اگر سفارتخانه‌های ما در سراسر جهان چهره اقتصادی به خود بگیرند، نه تنها منافع اقتصادی ما تامین می‌شود، بلکه پاسدار امنیت و ثبات کشور و نظام اسلامی نیز خواهد بود. وی اظهار کرد: میلیاردها دلار ارز در دست مردم کف جامعه است و دولت و مجلس با ایجاد یک فضای امن اقتصادی می‌توانند ثمره رفاه و آسایش مردم را ایجاد کنند.

دکتر اکبری اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند متولی حرکت اقتصادی باشد و بیشتر به عنوان تخصیص دهنده منابع می‌تواند در بحث تولید وارد شود و جهت‌گیری و توسعه موزون این بخش نیازمند ورود دانشگاهیان و بخش خصوصی است.

