محمدحسن اسدی هدف از برگزاری این نشست را بررسی نکات تخصصی سرمایه‌گذاری در شیراز توسط اساتید، فعالان و متخصصان این حوزه بیان کرد و گفت: با همکاری شورای اسلامی شهر ۵۰ نفر از فعالان اقتصادی در مناطق شهر شیراز بازدید خواهند کرد و دو هفته یک نوبت مسئولان ارشد شورا و شهرداری در سازمان سرمایه‌گذاری مستقر می‌شوند تا مشکل سرمایه‌گذاران در شهر شیراز حل شود و با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی، به دنبال برگرداندن ثبات، امنیت و رضایت سرمایه‌گذاری به شهر شیراز هستیم چراکه این کلان‌شهر، شهر فرصت‌ها است.

اسدی با اشاره به اینکه شیراز را نه تنها یک کلان‌شهر بلکه جهان‌شهر می‌توان دانست، اظهار کرد: شیراز دارای ظرفیت و پتانسیل سرشاری بوده و اکنون شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) قطب الکترونیک، گردشگری و سلامت ایران محسوب می‌شود و در عرصه‌های دیگر نقش‌آفرین است.

وی با بیان اینکه تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های شهری در کل دنیا با اهمیت است، تاکید کرد: پروژه‌ها برای اجرا در شهرها بسیار گران و پر هزینه بوده و اجرای یک کیلومتر مترو حدود ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و همینطور در شیراز روزی یک میلیون و ۵۰ تن زباله تولید می‌شوند که با محاسبه‌های جزئی می‌توان دریافت که اداره شهر بسیار گران است و در کشور هیچ مقامی در قوه مقننه و مجریه راه‌های تامین مالی هزینه‌ها را تعریف نکرده است.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته ۲ همایش کشوری حوزه سرمایه‌گذاری در شهر شیراز برگزار شده است، گفت: امروز شاهد اجرای چهارمین نشست تخصصی سرمایه‌گذاری شهر شیراز هستیم و در دو سال گذشته بودجه شهرداری شیراز از ۶ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که رشدی حدود ۴۰۰ درصدی از طریق سرمایه‌گذاری را داشته و در هیچ کلانشهری این رقم بودجه محقق نشده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: خیز شهرداری شیراز برای برگرداندن ثبات و امنیت سرمایه‌گذارانشهردار شیراز از حمایت سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی، به دنبال برگرداندن ثبات، امنیت و رضایت سرمایه‌گذاری به شهر شیراز هستیم چراکه این کلان‌شهر، شهر فرصت‌ها است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: بخشش مرد همسرکش بعد از ۲ بار رفتن پای چوبه دارمردی که به اتهام قتل همسرش ۲ بار پای چوبه دار رفته بود بالاخره بعد از گذشت ۱۱ سال از وقوع قتل با رضایت فرزندانش بخشیده شد و به زودی آزاد می‌شود.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ورود هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به لرستانمدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: با ورود هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به استان، در راستای ایجاد زنجیره‌های ارزش راهبردی استان و کشور، سرمایه‌گذاری‌ها جدیدی در استان در حال شکل گرفتن است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آغاز نمایشگاه چهاردهم نانو از ۱۳ آبانستاد توسعه فناوری نانو و میکرو با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه نانو اقدام به عرضه بیش از ۵۰ طرح فناورانه آماده سرمایه‌گذاری و محصولات ۱۰۰ شرکت نانویی خواهدکرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید رئیس سازمان سینمایی بر ساخت و توسعه سالن‌های سینمامتولی سینمای کشور بزرگترین دغدغه خود را توسعه سینما در استان‌های مختلف و شهرستان‌ها عنوان کرد و از شیراز به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های سینمای کشور نام برد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دمای هوای شیراز از هفته آینده کاهش می‌یابدمدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه از امروز به تدریج افزایش ابر و وزش باد در استان خواهیم داشت، گفت: از هفته آینده دمای هوای استان و شیراز کاهش خواهد داشت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕