شرکت نیوساد به چرخه تولید برگشت

حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی و برگزاری جلسات مستمر و با پیگیری دستگاه قضایی اختلاف بین مالکین سابق و جدید حل و فصل شد و پرونده‌های متعدد آن با سازش مختومه گردید و روند تولید در این کارخانه با ۱۱۰ کارگر ادامه دارد.

نقش مهم شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در گذر از پیک مصرف برقبه منظور تقویت بنیه تولیدی در ساخت تجهیزات نیروگاهی، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران میزبان کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بود.



ناوگان دریایی کم‌کربن «ایرباس» راه‌اندازی می‌شودشرکت «ایرباس» قصد دارد ناوگان جدید اقیانوسی خود با تولید اندک کربن را راه اندازی کند.



دردسرهای تولیدکنندگان از قطع انرژی تا نبود تسهیلات'مهار تورم و رشد تولید' شعاری است که امسال به آن مزین شده و بسیاری از کارشناسان بر این امر معتقد هستند که برای مهار تورم هیچ راهی جز افزایش تولید نیست.



یکی از اهداف سفر به کرمان، کمک به رونق تولید استرئیس قوه قضائیه گفت: یکی از اهداف سفرم به استان کرمان برای رونق تولید است تا در جهت رفع موانع کسب و کار و افزایش تولید بتوانیم کمکی داشته باشیم.



صدور احکام جایگزین برای واحدهای تولیدی متخلفبه گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در راستای حمایت از تولید و همچنین حل میدانی مشکلات از چند واحد تولیدی-صنعتی بازدید کرد.



مشکلات تولید کنندگان باید مرتفع شود/ لزوم راه اندازی حوزه قضایی در ۴۰ بخش استان کرمانرییس قوه قضاییه با اشاره به تفیض اختیاراتش به رئیس کل دادگستری کرمان گفت: این مساله در راستای حل مشکلات تولید کنندگان در کرمان انجام می شود.

