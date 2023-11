معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ضمن ارائه گزارش و تدابیر لازم، بر تشکیل فوری کارگروه های عملیاتی و انجام شایسته مفاد تفاهم نامه و استفاده از ظرفیت تفاهم نامه مشترک به منظور حل و فصل موضوعات مورد نظر از سوی کلیه مدیران حوزه های دو مجموعه تأکید کرد.

علویان صدر نماینده وزیر نیرو نیز ضمن حضور در این نشست بر پیگیری کلیه موضوعات مطرح شده در نشست بر اساس همدلی، تعامل و همفکری و در قالب تفاهم نامه مشترک تأکید کرد. بر اساس گزارش سایت شهر، در این نشست گزارشی از اقدامات صورت گرفته در چارچوب تفاهم نامه و همکاری های مشترک بخصوص در حوزه صدور مجوزهای حفاری، تهاتر مطالبات فی‌مابین، استفاده از پساب جهت آبیاری فضای سبز شهری و بوستان ها و ارائه برنامه توسط شهرداری تهران برای احداث تصفیه خانه‌های محلی صورت گرفت.

