سازمان ملل: بحران خاورمیانه منجر به فراموش کردن اوکراین نشود

بیش از همه وضعیت حدود چهار میلیون نفری که در مناطق اشغال شده توسط روسیه به سر می‌برند، نگران‌کننده است؛ مناطق دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون. به گفته هماهنگ‌کننده دفتر سازمان ملل در امور بشردوستانه، این دفتر نمی‌تواند به مردم این مناطق به طور کامل دسترسی داشته باشد. او هشدار می‌دهد که در این رابطه همه طرف‌های جنگ در قبال حقوق بین‌الملل انسانی وظیفه‌مند هستند.

رجا سینگام تصریح کرد که"ورود بدون مانع و سریع" اجناس کمکی برای غیرنظامیانی که در شرایط اضطراری به سر می‌برند، باید سریعا فراهم شود. لوید آستین، وزیر دفاع امریکا در جلسه کنگره این کشور به روشنی و صراحت خواهان یک بسته کمکی دیگر برای اوکراین شد. او در جلسه استماع سنا تاکید کرد که بدون کمک آمریکا، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه می‌توانست موفقیت‌های بیشتری در اوکراین به دست آورد.

وزیر دفاع آمریکا در کمیته بودجه سنا تاکید کرد: «اگر ما الان فرش را از زیر پای آنها بکشیم، تنها پوتین قویتر خواهد شد.»آمریکا مهمترین حامی اوکراین است و از آغاز حمله روسیه به این کشور در فوریه ۲۰۲۲، واشنگتن حدود ۴۴ میلیارد دلار به کی‌یف کمک کرده است. با این حال در صورتی که کنگره بسته مالی جدید را آزاد نکند، ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین در خطر قطع شدن قرار می‌گیرد.

بایدن تقاضای ۱۰۶ میلیارد دلار بسته کمکی کرده که در آن ۶۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای اوکراین و ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای اسرائیل در نظر گرفته شده است. این بسته جدید باعث تشدید مناقشه و بحث میان بایدن و دموکرات‌ها از یک سو و جمهوری‌خواهان از سوی دیگر شده است. برخی از جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان می‌خواهند تنها کمک به اسرائیل را تایید کنند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: استعفای مقام ارشد سازمان ملل در حمایت از فلسطینمدیر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به ناتوانی این نهاد در متوقف کردن «نسل‌کشی» فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی، از سمتش استعفا کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ هشدار ایران به رژیم صهیونیستی از تریبون سازمان مللفیلم/ هشدار ایران به رژیم صهیونیستی از تریبون سازمان ملل

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

BBCPERSIAN: هشدار بانک جهانی درباره جهش قیمت نفت در صورت تشدید جنگ غزهبانک جهانی هشدار داده که بالا گرفتن جنگ اسرائیل -غزه می‌تواند قیمت نفت را به بشکه‌ای بیش از ۱۵۰ دلار افزایش دهد و به بحران سوءتغذیه در سراسر دنیا منجر شود.

منبع: bbcpersian | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: مصرف آب‌شرب تهران دو برابر میانگین جهانی استبه گزارش شبکه شرق، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از برگزاری نشست هم‌اندیشی پیرامون مدیریت آب کلان‌شهر تهران از سوی این سازمان خبر داد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تهدید بایدن به وتوی بسته حمایت مالی از رژیم صهیونیستیطبق گزارش دفتر بودجه کاخ سفید، اگر بسته کمکی نظامی آمریکا که تحت حمایت جمهوری‌خواهان است شامل کمک به اوکراین نشود، جو بایدن آن را امضا نخواهد کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: چین: گوش «اسرائیل» کر شده استنماینده چین در سازمان ملل گفت که «اسرائیل» گوش خود را کر کرده و به حمله زمینی به غزه ادامه می‌دهد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕