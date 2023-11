اشرف‌زاده با اشاره به فرصت‌های موجود در اقتصاد دیجیتال گفت: «همه باید فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال را شروع کنند یا حداقل از امکانات این حوزه در کسب‌وکارهایشان استفاده نمایند. اگر تا قبل از کرونا، اکوسیستم حوزه اقتصاد دیجیتال به بلوغ بیشتری رسیده بود و اعتماد کافی نسبت به آن وجود داشت، به نظر من کسب‌وکارهای سنتی کمترین آسیب را در آن زمان می‌دیدند؛ البته که همین امروز هم دیر نیست. تعجب می‌کنم از بعضی کسب‌وکارها که هنوز هم به فروش اینترنتی اعتقادی ندارند.

اشرف‌زاده به کسب‌وکارهای سنتی یا کسانی که هنوز وارد این حوزه نشده‌اند، پیشنهاد کرد که با بهره‌گیری از مشاوران این حوزه، شرکت در دوره‌ها، داشتن مطالعه و دیدن نمونه‌های موفق دنیا، وارد حوزه اقتصاد دیجیتال شوند و تأثیرات آن را بر کسب‌وکارشان ببینند؛ زیرا به باور او، ویژگی اصلی کسب‌وکارهای دیجیتال تأثیرات گسترده و زود هنگام آن است.

او چالش بعدی اقتصاد دیجیتال را مجوزها و رگولاتوری دانست و گفت: «در این رابطه هم مشکلات زیادی داریم. متأسفانه با وجود رشد زیاد کسب‌وکارهای دیجیتال در سال‌های گذشته، حاکمیت نتوانسته همگام با این سرعت پیش برود و ما با یک عقب‌ماندگی در حوزه رگولاتوری مواجه هستیم که باید خیلی جدی به آن رسیدگی کنیم.

اشرف‌زاده باور دارد استفاده از تجارب نیروهای متخصص خارجی هزینه‎‌ها را کاهش و تخصص نیروهای داخلی را افزایش می‌دهد: «بااین‌حال، متأسفانه درحال‌حاضر با توجه به نرخ دلار، اعزام نیرو به خارج از کشور تقریباً ناممکن است. درحال‌حاضر همه مجموعه‌ها به‌سمت پیداکردن استعدادها حرکت کرده‌اند، ولی موضوع مهم آموزش آن‌هاست. خلأ اصلی تجربه افرادی است که بتوانند به این نیروهای بااستعداد را آموزش دهند.»

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: خودنمایی تولید دانش بنیان در خراسان شمالی با فلز هزاره سومشرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید و اشتغال نقشی غیرقابل انکاری داشته و در صورتی که مسیر فعالیت این شرکت‌ها هموار شود می‌توانند خلاءهای موجود در حوزه تولید کشور را پر کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تدوین لایحه تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار در حوزه اقتصاد دیجیتالمعاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه استان گلستان میزبان مسابقات دوستانه بین‌المللی مهارت شده است، افزود: تاکنون سه کشور برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۱۶ شرط برای ثبت‌نام اتباع غیرایرانی در آزمون کارشناسی ارشداتباع غیرایرانی برای ثبت‌نام در آزمون کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی باید ۱۶ شرط را رعایت کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ایران رتبه ۲۲ جهانی در حوزه خَیرین را داردمدیرکل سازمان‌های مردم ‌نهاد و خیّرین سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران رتبه ۲۲ جهانی در حوزه خیرین را دارد، استان فارس را در حوزه خیّرین جزو پیشروترین استان‌ها عنوان کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سوالات ذهن نوجوانان را بشناسیممدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اولویت تبلیغ در حوزه دانش آموزی گفت: باید سوالات ذهن نوجوانان را بشناسیم و برای آن تولید محتوا داشته باشیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دانشجویان آگاهی خود درباره مسائل جهان را تقویت کنندمعاون نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه لرستان گفت: دانشجویان باید روز به روز قوه تحلیل و آگاهی خود درباره موضوعات و مسائل روز کشور و جهان را تقویت کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕