Victoire de Fleurance dans le derby Gersois

Il faisait soleil, même si l’air était un peu frais, pour le derby Gersois, et il y avait bien sur la foule des grands jours, qui aura vu les Fleurantins rester maîtres sur leur pelouse. Car cette fois les Lomagnols sont parvenus à battre leurs voisins, choses qu’ils n’avaient pas su faire la saison dernière et au match aller (23-17).

Chaque équipe aura eu sa mi-temps, Fleurance fera un beau vainqueur grâce à un début de match tonitruant, et Auch un beau vaincu en semant le doute jusqu’à la dernière minute… Lien interne vers l'article n°11707248 C’est Bugeat qui donne le coup d’envoi, alors que les convives arrivent tout juste du repas d’avant match grandiose (records battus), et les locaux sont rapidement menaçants. Auch se met vite à la faute et les Fleurantins choisissent la pénaltouche en ce début de rencontre. Sur la première mêlée Auch est sanctionné avant introduction. Vidal décide de jouer vite, trouve plusieurs relais, Fleurance se retrouve devant la ligne d’essai et Lopez, dernier servi, passe en force pour le premier essa





