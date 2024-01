Limoges s'offre le scalp de Roanne

Alors que le public de Beaublanc a réclamé la démission des dirigeants du CSP, Limoges s'est offert le scalp de Roanne (80-77). Une victoire à l'arrachée qui vient conclure une semaine hollywoodesque en Haute-Vienne et permet à Romain Leroy de boucler un intérim réussi.Et D.J. Cooper s’est élevé du rond central… Une fois puis deux, le ballon est entré dans le panier, avant de ressortir. Deux gamelles pour ajouter à la dramaturgie d’une semaine incroyablement chaotique à Limoges.

Mais sur le terrain, Limoges a assuré l’essentiel face à Roanne (80-77), permettant à Romain Leroy de sortir grandi. Après l’échec du meneur roannais, l’éternel adjoint a levé les bras, a applaudi le public avant de pointer le doigt vers lesqui n’ont jamais cessé de pousser leurs joueurs, même au cœur de la tempête (53-63, 30e minute





