Demain Nous Appartient : Résumé de l’épisode du jeudi 18 janvier 2024

Dans cet épisode de DNA, Victoire reçoit un colis piégé et Marianne met la pression sur Noor. Au lycée, une rumeur circule sur Liam.





Demain Nous Appartient : Résumé de l’épisode du mardi 16 janvier 2024Dans cet épisode de DNA, Adeline fait un esclandre, Victoire ouvre les yeux et Renaud est victime d’une agression. Gabriel se foule la cheville lors d'une activité de marche nordique avec Charlie. Il est pris en charge à l'hôpital par Noor.

Demain Nous Appartient en avance du 29 décembre 2023 : Maud Meffre en danger, et Judith revoit Jordan« Demain Nous Appartient » en avance avec le résumé détaillé et complet de l’épisode 1589 de DNA du vendredi 29 décembre 2023 - Dans cet épisode de DNA qui sera diffusé vendredi à 19.10 sur TF1, Liam est relâché, et Judith revoit Jordan.

Demain Nous Appartient en avance du 28 décembre 2023 : Chloé veut devenir infirmière, et Liam, le père noël« Demain Nous Appartient » en avance avec le résumé détaillé et complet de l’épisode 1588 de DNA du jeudi 28 décembre 2023 - Dans cet épisode de DNA qui sera diffusé jeudi à 19.10 sur TF1, la police arrête Liam, le véritable père noël interprété par Julian Baudoin.

Le succès imprévisible du film féministe Il reste encore demain, qui révolte l’ItalieAvec son premier long-métrage, Paola Cortellesi réalise un double exploit : celui d’explorer les dessous de l’Italie fasciste et patriarcale d’Après-Guerre et de se placer au top des classements dans son pays. Sorti dans la péninsule le 26 octobre dernier, on le découvrira dans les salles françaises à partir du 13 mars prochain. Explication.

– Ève Gilles (Miss France 2024) nous présente ses parentsPour la première fois depuis son élection, la reine de beauté Eve Gilles a rejoint Quaëdypre, la ville des Flandres où elle a grandi. Lors de cette journée de festivités, elle nous a reçus, en exclusivité, dans la maison familiale avec ses parents.

Chute des températures: le froid nous rend-il malade?Régulièrement incriminé par les victimes de rhume, angine et autres maux hivernaux, le froid nous rend-il vraiment malades? Selon les spécialistes, si la baisse des températures ne peut provoquer à elle seule des maladies, elle contribue à affaiblir nos défenses.

