Victoire de l'ASVEL en EuroLeague

Pour son premier match en tant qu'entraîneur principal de l'ASVEL, Pierric Poupet a connu des débuts rêvés : une victoire contre l'Étoile Rouge de Belgrade (100-91), doublée de conséquences déjà réelles au classement puisque les Villeurbannais abandonnent la dernière place à Berlin.

Pour la première fois depuis janvier 2023, le club rhoadanien enchaine deux succès d'affilée en EuroLeague !Avec 23 points, dont 13 dans le dernier quart, Paris Lee a été le grand bonhomme de cette quatrième victoire villeurbannaiseIl faudra certainement un peu de temps à Pierric Poupet pour trouver sa célébration signature, loin d’un Gianmarco Pozzecco qui sautait littéralement dans les bras de ses joueurs, au milieu duvilleurbannais. Mais il ne lui en a pas fallu beaucoup pour réaliser ce qui était attendu de lui, du moins sur le court-terme : gagner en EuroLeague (100-91 contre l’Étoile Rouge de Belgrade





