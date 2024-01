Victoire des Lakers de LeBron James contre les Clippers

Les Los Angeles Lakers de LeBron James ont remporté le derby de la cité des anges en battant les Los Angeles Clippers (106-103) dimanche soir en NBA. Ils mettent ainsi fin à une série de quatre défaites. Victoire par ailleurs des Dallas Mavericks contre les Minnesota Timberwolves (115-108) avec un excellent Kyrie Irving, auteur de 35 points.Oh que cette victoire fait du bien pour les Lakers.

Battus lors de leurs quatre dernières sorties, ils ont finalement sorti la tête de l’eau en battant leurs voisins les Clippers (106-103). LeBron James tirait la tronche depuis plusieurs jours, n’hésitant pas à critiquer le niveau de jeu de son équipe depuis la victoire lors de la NBA Cup début décembre. Le King a aussi pris ses responsabilités en s’affirmant comme le meilleur joueur sur le terrain au moment d’affronter Kawhi Leonard, Paul George, James Harden ou encore Russell Westbrook.Il a fini meilleur marqueur de la partie avec 25 points. Il a ajouté 8 rebonds et 7 passes décisive





Eurosport_FR » / 🏆 54. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Victoire de Fleurance contre le leader rhodanienLes Fleurantins ont réussi à faire chuter le leader rhodanien lors d'un match complet et bien maîtrisé. Le trio Carré-Dupouy-De Giusti a produit du jeu et du beau jeu durant 80 minutes. Malgré un début interrogatif, Fleurance a pris l'ascendant grâce à un pack dynamique.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Le Stade Toulousain remporte une victoire écrasante lors de sa première rencontre de Champions CupLe Stade Toulousain a enregistré son succès le plus large de la saison dès sa première rencontre de Champions Cup. Avec un bonus offensif, sept essais et un goal-average général soigné, l'équipe est idéalement lancée dans la compétition. Antoine Dupont a été particulièrement impressionnant, créant du danger dans la défense adverse et libérant des espaces pour ses partenaires.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

PSG-Nantes : Revivez la victoire laborieuse des Parisiens face aux Canaris (2-1)...Avant la dernière journée de Ligue des champions, le PSG a battu le FC Nantes dans la douleur, sans s'être vraiment rassuré. Il faudra faire mieux à Dortmund

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Victoire du Paris Basketball face à StrasbourgLa victoire (78-67) du Paris Basketball face à Strasbourg ce samedi dans l'Accor Arena est un avant-goût prometteur de ce qui attend le club quand il s'installera dans sa nouvelle salle en février.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

L'OL remonte au classement avec une victoire face à NantesL'OL a remporté une victoire importante contre Nantes et sort de la zone de relégation. Lorient est en danger après une défaite contre Brest. Rennes et Nice ont également remporté leurs matchs.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Victoire de l'équipe de France féminine de handball face à la NorvègeL'équipe de France féminine de handball a remporté une victoire importante contre la Norvège lors du Mondial. Elles restent invaincues et se préparent pour les quarts de finale contre la République tchèque.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »