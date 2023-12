L'OL remonte au classement avec une victoire face à Nantes

L'OL continue sa remontée au classement. Ce mercredi, à la faveur de sa victoire face à Nantes (1-0), l'OL n'est plus barragiste et se retrouve 15e de L1. Plombé par l'improbable quadruplé de Kamory Doumbia, Lorient est plus que jamais en danger tandis que Brest est 4e (4-0). Rennes se soigne en l'emportant à Clermont (1-3) tandis que Nice a dominé Lens (2-0).Qui l'eût cru ? Lyon, longtemps inextricable lanterne rouge du championnat, finit l'année hors de la zone rouge.

La victoire arrachée face à Nantes pour clore l'année permet à l'OL de passer les fêtes à la 15e place, un soulagement inespéré. Cette victoire fut poussive mais qu'importe, aujourd'hui les hommes de Pierre Sage se contentent avec grand plaisir des trois points. Il a fallu une action de classe de Rayan Cherki conclue par Alexandre Lacazette pour passer Noël au chaud et décrocher pour la première fois de la saison un troisième succès de rang. Lyon est enfin lancé !Surnommez le "Kamory Doumbia Lewandowski





Eurosport_FR » / 🏆 54. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'OM se prépare pour le match contre LorientLes Olympiens se tournent vers la Bretagne pour affronter Lorient après leur victoire contre Lyon. L'entraînement se déroule sous la pluie sans Kondogbia et Correa.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

PSG-Nantes : Revivez la victoire laborieuse des Parisiens face aux Canaris (2-1)...Avant la dernière journée de Ligue des champions, le PSG a battu le FC Nantes dans la douleur, sans s'être vraiment rassuré. Il faudra faire mieux à Dortmund

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Le PSG s'impose sans briller face à NantesÀ quatre jours de son déplacement européen à Dortmund en Ligue des champions, un PSG au petit trot a petitement dominé Nantes en Ligue 1 ce samedi (2-1).

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Ligue 1 : Rennes fête le retour de Julien Stéphan par une victoire contre ReimsPour le retour de Julien Stéphan sur le banc breton, le Stade Rennais s’est offert un succès précieux à domicile face au Stade de Reims (3-1) pour prendre ses distances avec la zone rouge. De bon augure avant de retrouver la Ligue Europa et le Maccabi Haïfa, jeudi prochain.

La source: footmercato - 🏆 47. / 59 Lire la suite »

Inquiétude à Rennes face à l'interdiction de location des logements énergivoresDes acteurs de l'immobilier à Rennes s'inquiètent de l'interdiction à venir de location des logements énergivores dans le centre historique, souvent occupés par des étudiants déjà confrontés à une sévère pénurie.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Décès d’une femme et son bébé : l’accouchement à domicile, une controverse récurrente, des risques durs à évaluerEn France, les sages-femmes ne se prononcent pas en bloc contre l’accouchement à domicile. Et, dans d’autres pays comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni, les sociétés savantes médicales sont bien plus ouvertes.La mort, il y a quelques jours, d’une femme et de son nouveau-né lors d’un accouchement à domicile, près de Rennes, a relancé un débat loin d’être tranché, sont régulièrement rappelés par nombre de médecins. Mais le sujet reste controversé, alors que la recherche peine à évaluer le degré réel des risques. « Dans la situation française actuelle, il est beaucoup plus dangereux d’accoucher à domicile que dans un milieu médicalisé », juge Joëlle Belaisch Allard, présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), quelques jours après la mort d’une femme et de son nouveau-né près de Rennes. Ces décès ont eu lieu à l’occasion d’un accouchement à domicile, sous la supervision d’une sage-femme

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »