Le Stade Toulousain remporte une victoire écrasante lors de sa première rencontre de Champions Cup

À Toulouse, l’air européen offre toujours des vertus thérapeutiques. Le Stade Toulousain a, en effet, enregistré son succès le plus large de la saison dès sa première rencontre de Champions Cup. Un bonus offensif, sept essais, un goal-average général soigné avec 45 points d’écart, la compétition est idéalement lancée pour le quintuple vainqueur.

Monsieur Dupont La raison ? Des Toulousains connectés avec des automatismes retrouvés et un Antoine Dupont qui a fait la nique à tous ceux qui s’étaient hasardés à dire qu’il n’était plus le même. Le demi-de-mêlée a toujours créé du danger dans la défense adverse en fixant beaucoup de défenseurs et en libérant des espaces pour ses partenaires. Mon tout dans des conditions de jeu extrêmement difficiles avec une pluie continue et une contrariété de dernière minute avec la blessure de Dorian Aldegheri à l’échauffemen





Stade Toulousain-USAP : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre de Top 14Le Stade Toulousain affronte Perpignan ce samedi 11 novembre à domicile, au stade Ernest Wallon. Les rouges et noirs pourront compter sur le retour des internationaux pour cette 6e journée du championnat de France.

Retour triomphal d'Antoine Dupont avec le Stade ToulousainLe capitaine des 'Rouge et Noir' et du XV de France effectuait son retour ce samedi 11 novembre devant le public d'Ernest-Wallon, lors de la rencontre d'ouverture de la 6e journée de Top 14, face à l'USAP.

Retour d'Antoine Dupont : Les joueurs du Stade Toulousain font honneur à leur capitaineBattus lors de la dernière journée, les 'Rouge et Noir' entendaient dominer les Catalans devant leur public ce samedi 11 novembre, en ouverture de la 6e journée de championnat de France. Ils se sont imposés 43-34.

Retour des internationaux français au Stade ToulousainRUGBY. De nombreux internationaux français ont fait leur retour au Stade Toulousain ce samedi pour battre difficilement Perpignan lors de la sixième journée de Top 14 (43-34).

Le Stade Toulousain s'impose face à Perpignan dans un match débridéUn Toulouse tout Bleu tout flamme domine des Catalans passés tout près du bonus défensif, ce samedi à Ernest-Wallon.

Aéronautique : un grand projet toulousain pour accélérer l'électrification des avionsA Toulouse, l'IRT Saint-Exupéry vient de lancer un projet à 60 millions d'euros pour développer tout un panel de technologies clés pour accélérer l'électrification de l'aviation.

