Tony Parker pense à Frédéric Fauthoux pour le poste de coach de l'ASVEL

Tony Parker a avoué pensé à Frédéric Fauthoux pour le poste de coach de l'ASVEL à partir de la saison 2024-2025. Nous avons privilégié la solution interne. Je n’avais pas envie de reprendre un risque avec un coach que je ne connaissais pas. Pierric est là depuis longtemps, comme Jo Gomis et Michel Veyronnet, qui va se rapprocher du terrain. Freddy est quelqu’un que nous aimons bien, on discute. On a joué en équipe de France ensemble, il a vécu deux titres avec nous, il a l’ADN jeunes.

Mais nous avons également eu des discussions avec Vincent Collet, Gordy Herbert, Sergio Scariolo, que j’adore… Pour l’instant, il faut vraiment donner une chance à Pierric et à son staff et regarder ce qu’ils vont faire avec l’équipe. Ils vont peut-être nous étonner. Nous ferons un point en fin de saison, quand nous remettrons tout à zéro. L’ASVEL joue son prochain match d’EuroLeague ce mardi 9 janvier contre l’Etoile Rouge de Belgrade, à l’Astroballe





