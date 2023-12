La JL Bourg renverse le Paris Basketball dans un match intense

Au terme d'un match incroyable d'intensité, la JL Bourg a réussi à renverser le Paris Basketball (83-81), remontant un retard de dix points en seconde période. L'équipe de Frédéric Fauthoux revient à hauteur de son adversaire du soir, à la deuxième place du championnat. S’il n’y avait pas un froid saisissant sur le parvis d’Ékinox, on aurait presque pu jurer que l’on était en juin, au plus fort d’une série de playoffs.

Tout y était : l’intensité, folle, la tension, palpable, et la qualité de jeu, exceptionnelle. Et puis l’allégresse du vainqueur, presque démesurée pour une simple rencontre de saison régulière. De rares scènes de liesse pour un mois de décembre, à la hauteur des émotions véhiculées tout au long de la soirée à Bourg-en-Bresse., reconnaissait Tuomas Iisalo. Mais l’entraîneur parisien avait la mine des mauvais jours, laissant l’euphorie du côté de la JL Bour





