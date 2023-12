Victoire du Paris Basketball face à Strasbourg

La victoire (78-67) du Paris Basketball face à Strasbourg ce samedi dans l'Accor Arena est un avant-goût prometteur de ce qui attend le club quand il s'installera dans sa nouvelle salle en février. Icon Sport/Herve BellengerIl y a quelques jours à peine, la trentenaire n’avait même jamais entendu parler du club de la capitale. Le basket se résumait « juste à la NBA » pour elle.

La jeune femme n’attendait donc rien de particulier de ce match de Betclic Élite contre Strasbourg disputé, ce samedi 23 décembre, à l’Accor Arena si ce n’est « passer un bon moment » et « être séduite par le jeu pour avoir envie de revenir ». Elle n’a pas dû être déçue. Dans une ambiance bouillante avec les encouragements incessants des supporters et une sono qui a craché des décibels tout le match, les partenaires dese sont imposés (78-67) face aux Strasbourgeoi





