Monaco écrase le Paris Basketball

Dans le choc de cette première partie de saison du championnat de France, Monaco a fait respecter la hiérarchie et surtout montrer de quel bois se chauffait le champion de France en titre. Son dauphin, le Paris Basketball, a dû se résoudre à s'incliner de plus de 20 points ce dimanche soir (84-62). Le champion de France en titre face à son dauphin. L’armada monégasque face au club de la capitale et ses renforts en provenance de Bonn.

L’actuel 3e de l’EuroLeague face à l’équipe qui a le plus impressionné en Betclic ELITE. Ce choc entre Monaco et le Paris Basketball était très attendu à Gaston-Médecin ce dimanche soir. En premier lieu par Sasa Obradovic et ses joueurs qui, avec la concentration et la rigueur des grands matchs, ont infligé au club de la capitale une lourde défaite de plus de 20 points (84-62). La Roca Team a dépassé les Parisiens dans quasiment tous les domaines, comme l’illustre les évaluations collectives des deux formations (100 à 54





