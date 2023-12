Les étudiants en journalisme sont-ils de gauche ?

Il est de gauche« Seuls deux étudiants osaient lire Le Figaro au centre de documentation. La plupart rêvaient de décrocher un contrat à Mediapart ou à Radio France. Il fallait regarder France 2 parce que c’est le service public. C’est d’autant plus paradoxal que la presse de droite est aussi importante en matière de débouchés que celle de gauche » raconte une journaliste de RTL. « Tu ne vas pas raconter que tu te sens proche du Rassemblement national.

Et tu défends systématiquement le pauvre, l’immigré et l’opprimé », se souvient un jeune rédacteur de l’AFP, issu du Centre universitaire d’enseignement du journalisme (Cuej) de Strasbourg.A LIRE AUSSI : Tous de gauche les journalistes, vraiment ?L’étudiant en école de journalisme est d’autant plus de gauche qu’il est jeune. Et qu’il sort de filières universitaires plutôt littéraires, elles-mêmes de gauche. Sur sa table de chevet ? L’incontournable Pierre Bourdieu et la féministe Mona Chollet. « Il faut aussi reconnaître que beaucoup n’avaient pas de convictions politiques affirmée





MarianneleMag » / 🏆 12. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les plastiques et les contaminants dans les alimentsLes plastiques peuvent être sources de contaminants dans les aliments en raison des substances chimiques qu'ils contiennent. Des réglementations existent pour contrôler l'utilisation de ces substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

La COP 28 et les défis pour atteindre les objectifs de l'Accord de ParisLaurence Tubiana, ancienne ambassadrice de la COP 21, évoque les souvenirs de 2015 et les défis actuels de la COP 28 pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Les cadeaux et les droits🚫 Noël approche et vous comptez offrir des cadeaux coûteux ? Connaître la différence entre 'présent d'usage' et 'don manuel' est crucial pour éviter des soucis fiscaux. En savoir plus dans notre article. ➡️

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Les chasseurs pourront se fournir en munitions chez les buralistes à partir de 2024À partir du 1er janvier 2024, les chasseurs pourront acheter des munitions directement chez leur buraliste, selon une annonce officieuse du chef du service central des armes et explosifs auprès du ministère de l’Intérieur. Cette mesure vise à faciliter l'accès aux munitions pour les chasseurs en zone rurale.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Les candidats potentiels pour les élections de 2027 se préparent déjàLe service politique de L’Express propose de suivre les progrès des candidats potentiels pour les élections de 2027. La ministre de la Transition énergétique propose une méthode pour résoudre la question de la tête de liste pour les élections européennes.

La source: LEXPRESS - 🏆 34. / 63 Lire la suite »