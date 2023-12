Le premier train de nuit entre Berlin et Paris est arrivé à Paris

Le premier train de nuit entre Berlin et Paris est arrivé mardi matin dans la capitale française après plus de 14 heures de voyage, un 'symbole écologique et européen' selon le ministre français délégué aux Transports. Le train est arrivé au son d'une musique victorieuse et sous l’œil des nombreux objectifs à la Gare de l'Est. La quinzaine de minutes de retard n'a pas gâché la fête. 'C'est un symbole dont on a besoin en ce moment.

C'est un symbole positif, écologique et européen', a lancé tout sourire le ministre Clément Beaune, qui avait fait le voyage, à la descente du train. Erwan Lucas, membre de la délégation de l'office franco-allemand de la jeunesse (Ofaj) invitée pour ce premier voyage, s'est réjoui de cette nouvelle ligne qu'il attendait 'avec impatience'. Habitué des trajets en train — de jour — entre Berlin, où il vit, et Paris, où ses parents résident, cet étudiant fervent défenseur du train s'est félicité de 'la fin des correspondances ratées en gare de Francfort' grâce à cette nouvelle liaison direct





