Le Stado Tarbes Pyrénées Rugby réagit face au leader

Très lourdement corrigé par Blagnac, samedi dernier, le Stado Tarbes Pyrénées Rugby se devait de réagir samedi après-midi sur le terrain du Stade Niçois. Avec ce nouveau déplacement et face au leader, invaincu cette saison sur son terrain, les Bigourdans avaient à cœur de se montrer revanchards après la lourde défaite du match aller (3-38). D’entrée de jeu, les Tarbais se montrent à la hauteur et s’installent dans le camp niçois.

Manu pense même inscrire le premier essai du match avant que l’arbitre ne revienne à une faute pour un en-avant. De quoi mettre le signal d’alarme pour le leader de National qui, juste après une belle percée de Descoubet et Trotta, va, contre le cours du jeu, récupérer un ballon sur une touche et ouvrir le bal par Charlat (8e). Le Stado n’arrive pas à mettre le verrou au tableau d’affichage et encaisse, quelques instants plus tard, un second essai sur une nouvelle perte de balle en touche et un beau numéro de Charlat qui place Riguet dans d’excellentes conditions pour doubler la mise (10-0, 15e





