Solution d'urgence trouvée pour la ligne Rodez-Paris

« Je n’ai qu’un mot : ouf ! » Dominique Costes, président de la CCIAveyron et donc au plus près du monde économique, ne cache pas sa satisfaction. Comme nous l’écrivions dans notre précédente édition, une solution d’urgence pour la ligne Rodez-Paris vient d’être trouvée. La compagnie Amelia, qui devait quitter l’Aveyron le 19 janvier, assurera finalement ses vols jusqu’à la fin août.

Les quatre parties du syndicat mixte de l’aéroport, gestionnaire de la liaison, l’ont annoncé hier lors d’un point presse. Et c’est son président Arnaud Viala, pour le Département, actionnaire à 70 % du consortium, qui s’en est félicité le premier : « Il n’y aura pas de discontinuité dans cette ligne essentielle. Et on ne peut que s’en féliciter ». ChristianTeyssèdre, président de Rodez Agglomération, et Marie Lacaze, représentante aveyronnaise pour la Région Occitanie, ont eux également salué cet accord avec Amelia, présent sur le tarmac aveyronnais depuis 202





ladepechedumidi » / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

À Rodez, Maxime Bernard crée une pâtisserie en click and collect dans le quartier de BourranInstallé au 8 de la rue d’Athènes dans le quartier de Rodez Bourran, Maxime Bernard a ouvert samedi dernier sa pâtisserie en click and collect. Rencontre avec ce jeune homme motivé.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Le PRP, une solution prometteuse contre la perte de cheveuxLe plasma riche en plaquettes (PRP) est une alternative prometteuse aux traitements traditionnels contre la perte de cheveux. En utilisant les ressources du corps, ce traitement stimule la régénération des cheveux et réduit la chute des cheveux.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Il reste encore des places pour le match NBA à ParisIl reste environ 200 places en vente pour le match NBA entre Cleveland et Brooklyn à Paris. Les prix varient entre 355 et 525 euros.

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Le chef Thierry Marx inaugure un nouveau restaurant engagé à ParisLe chef Thierry Marx a ouvert Onor, un restaurant engagé à Paris, qui valorise les produits de qualité issus de circuits courts et qui est un lieu de transmission. 15 % du personnel est formé à l'école Cuisine Mode d'Emploi(s).

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Préparation du match de ParisLe coach parle de la préparation du match de Paris et de l'appréhension du groupe face à l'agitation autour d'eux.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Victoire du Paris Basketball face à StrasbourgLa victoire (78-67) du Paris Basketball face à Strasbourg ce samedi dans l'Accor Arena est un avant-goût prometteur de ce qui attend le club quand il s'installera dans sa nouvelle salle en février.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »