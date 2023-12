Le PRP, une solution prometteuse contre la perte de cheveux

Depuis quelque temps le PRP, ou plasma riche en plaquettes a fait son apparition en France sur le marché très convoité de la lutte contre la perte de cheveux. Reconnu comme une alternative prometteuse aux traitements traditionnels, ce traitement vise à apporter plus de densité et de vitalité aux cheveux en utilisant les propres ressources du corps pour stimuler la régénération des cheveux.

Concrètement, il s'agit dans un premier temps de prélever un échantillon sanguin sur le patient et d'isoler les plaquettes riches en facteurs de croissance. Ce plasma, qui favorise la régénération cellulaire, est ensuite injecté dans le cuir chevelu. En agissant directement sur le cuir chevelu, les facteurs de croissance du PRP stimulent les follicules pileux, créant un environnement propice à une croissance capillaire saine. Ce mécanisme contribue à réduire la chute des cheveux, offrant ainsi une solution prometteuse pour ceux souhaitant préserver leur densité capillaire et prévenir l'alopécie





