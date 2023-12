Une technologie prometteuse pour communiquer avec les neurones humains

Cette technologie aussi prometteuse que dangereuse devrait réjouir les amis des animaux. Qu’il est difficile de ne pas laisser son imagination prendre le contrôle à l’énoncé de cette technologie : il existe aujourd’hui des mêlant stimulation artificielle (comme un courant électrique par exemple) et neurones humains.

Et cela fonctionne même de mieux en mieux ; de quoi ouvrir des possibilités ébouriffantes à la recherche et au progrès humain, comme une étude publiée par plusieurs chercheurs d’universités américaines vient encore de le démontrer au début du mois de décembre. Aux États-Unis, la technique d’édition du génome Crispr, pour la première fois autorisée pour un traitement médical, les scientifiques ont ainsi démontré qu’il était possible d’envoyer des signaux audio, ici des voyelles humaines, à ces neurones développés à partir de cellules souches humaines, puis d’en récupérer leur interprétation à l’aide d’une intelligence artificielle de langage





La lutte des glaces : une série documentaire sur la fonte des glacesDécouvrez les 4 premiers épisodes de la série documentaire inédite « La lutte des glaces » qui explore l'enjeu de la fonte des glaces. Une expédition vers le glacier Petermann au Groenland est menée par le glaciologue Eric Rignot.

Des témoignages d'internautes sur des rencontres marquantes avec des inconnusDes internautes partagent des témoignages sur des rencontres avec des inconnus qui les ont marqués à jamais.

Libération de la Franco-Israélienne enlevée lors de l'attaque du festival de musique Supernova SukkotEn ce septième jour de trêve - alors que le Hamas a revendiqué une attaque meurtrière à Jérusalem -, la Franco-Israélienne Mia Schem enlevée lors de l'attaque du festival de musique Supernova Sukkot a été libérée. Emmanuel Macron va rencontrer des dirigeants du Moyen-Orient à la COP28 avant d'aller au Qatar, pays médiateur entre Israël et le Hamas. Les États-Unis veulent des zones "sûres" pour les civils en cas de reprise des combats Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a réclamé des zones"sûres" pour les civils dans le sud et le centre de Gaza en cas de reprise des combats. "Des plans de protection humanitaire des civils doivent être mis en place afin de minimiser les morts de Palestiniens innocents", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse à Tel-Aviv. "Cela signifie prendre des mesures plus efficaces pour protéger la vie des civils, notamment en désignant clairement et précisément des zones et lieux dans le sud et le centre de Gaza où ils peuvent être en sécurité et à l'abri de la ligne de feu", a-t-il ajouté.

Conteuses numériques : Il était une fois une nouvelle génération d’histoires audio (et aussi vidéo)Il était une fois les nouvelles conteuses audio (et vidéo) pour les enfants. Cette année encore, elles feront des heureux au pied du sapin ➡️ noël conteusesnumériques enfants cadeaux

Une femme réalise son rêve d'avoir les yeux clairs grâce à une opérationUne femme de 52 ans raconte comment elle a réalisé son rêve d'avoir les yeux clairs en ayant recours à une opération de kératopigmentation.

Les concours de beauté et la chiropractieLe 5 octobre 1967, une jolie jeune femme se promène dans la roseraie de la Maison-Blanche, en compagnie du président américain Lindon Johnson. Ruth McCarter est l’une des dernières «Posture Queen». Une reine de beauté d’un genre particulier : critère de sélection n°1, une colonne vertébrale parfaitement alignée. Radiographie à l’appui...Depuis les années 1920, des jeunes femmes défilent, en talons aiguilles assortis d’une robe de soirée ou d’un maillot de bain, sous l’œil avisé de juges impartiaux. Elles gagnent une écharpe, des prix, l’attention des journaux, de la télévision et de quelques puissants. Miss France naît en 1920, Miss America en 1921, Miss Europe en 1928... Les concours de beauté deviennent tout ce qu’il y a de plus banal. Et les associations de chiropracteurs se lancent, elles aussi, dans l’élection du dos le plus droit. Objectif: faire connaître leur art, la toute jeune chiropractie

