Il reste encore des places pour le match NBA à Paris

La présence d’un match NBA à Paris a beau être encore plus rare qu’une victoire maîtrisée des Spurs de Victor Wembanyama, sachez qu’il reste encore environ 200 places en vente avant le Cleveland-Brooklyn de ce jeudi (20 heures) à Bercy en direct sur beIN sport. Oui, mais il faut pour cela être prêt à débourser entre 355 et 525 euros. Et attention, il ne s’agit pas de places ultra-premium au niveau du parquet, afin de savourer ce NBA Paris Game 2024 en mode VIP.

Dans une grille tarifaire où des places « à visibilité réduite » étaient vendues 65, 110, 125 et même 200 euros, il a fallu pousser jusqu’à 665, 735 et 925 euros pour accéder aux meilleures positions standards. Encore légèrement en hausse par rapport à 2023, ces sommes peuvent paraître démesurées pour cette troisième édition du NBA Paris Game en quatre an





