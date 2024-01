Annonce du nouveau gouvernement français par le Premier ministre Gabriel Attal

L'attente prend fin ce jeudi, après deux jours d'attente. Gabriel Attal, fraîchement nommé Premier ministre, abat ses cartes en choisissant les ministres qui constitueront son gouvernement. Alexis Kohler, secrétaire général de la présidence, s'est chargé de les annoncer dans la soirée, à 19h30, depuis le perron de l'Élysée, selon la tradition.

Le nouveau Premier ministre a quitté l'Élysée vers 15h30 ce jeudi, en compagnie de son directeur de cabinet, Emmanuel Moulin, après un nouvel entretien d'une heure et demie avec Emmanuel Macron. Il avait déjà longuement échangé avec le président mardi et mercredi. Sans grande surprise, comme nous l'avions appris dans les dernières heures , les principaux cadres du dernier gouvernement Borne restent en place. Gérald Darmanin est reconduit au ministère de l'Intérieur, Bruno Le Maire conserve Bercy en tant que ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté économique, et Agnès Pannier-Runacher , conserve son poste de ministre de la Transition énergétique





RTLFrance » / 🏆 82. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gabriel Attal nommé Premier ministre en FranceEmmanuel Macron a nommé Gabriel Attal pour succéder à Elisabeth Borne à Matignon. Agé de 34 ans, il est le plus jeune Premier ministre de la Ve République.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Gabriel Attal nommé Premier ministre par Emmanuel MacronGabriel Attal, figure de la macronie, a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Malgré son jeune âge et les réticences de certains poids lourds de la majorité, Attal a été préféré à d'autres candidats. Il souligne que sa nomination symbolise l'audace et le mouvement.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

«De l'action, de l'action, de l'action» : ce qu'il faut retenir de l'interview de Gabriel AttalEN DIRECT - Gouvernement de Gabriel Attal : les dernières tractations avant l'annonce officielle

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Gabriel Attal dans le Pas-de-Calais : un déplacement placé sous le signe de la solidaritéGabriel Attal, le nouveau premier ministre, s'est rendu dans le Pas-de-Calais pour son premier déplacement officiel. Il a exprimé sa solidarité envers les sinistrés des inondations et a promis des indemnisations rapides.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Gabriel Attal discute avec Emmanuel Macron pour choisir les membres du prochain gouvernementRenouvellement, expérience, parité, diversité locale, équilibres internes à la majorité : c’est à toutes ces exigences que Gabriel Attal tente de répondre dans ses discussions avec Emmanuel Macron afin de choisir les membres du prochain gouvernement.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Gabriel Attal Premier ministre : famille, PMA, figuration au cinéma ... que sait-on de la vie privée du nouveaGabriel Attal vient d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, devenant le plus jeune Premier ministre de l'histoire en France. Mais que sait-on vraiment de la vie privée de Gabriel Attal?

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »