Le chef Thierry Marx inaugure un nouveau restaurant engagé à Paris

Le chef Thierry Marx a inauguré cette année une nouvelle adresse parisienne : Onor, un restaurant engagé où sont valorisés les produits de qualité issus de circuits courts et qui est également un lieu de transmission.

La démarche y est inclusive, et 15 % du personnel est passé par l'école Cuisine Mode d'Emploi(s), qui dispense aux personnes éloignées de l'emploi des formations gratuites en cuisine, boulangerie, service en restauration, produits de la mer, pâtisserie… «Il me semble juste de partager mon savoir-faire, mes projets, explique Thierry Marx. Et c'est aussi dans cet esprit que je me suis associé avec Ricardo Silva. Il est actionnaire d'Onor. Voilà quinze ans que je travaille avec Ricardo. Il est plus jeune que moi, il a son regard sur la cuisine, son écriture, et j'en ai une autre. C'est ce partage qui nous fait avancer. À son tour, il transmettra… C'est ainsi que l'on construit des choses durables et que l'on fait en sorte que ce que l'on a créé sur cette terre perdur





Madamefigaro » / 🏆 9. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le premier train de nuit entre Berlin et Paris est arrivé à ParisLe premier train de nuit entre Berlin et Paris est arrivé mardi matin dans la capitale française après plus de 14 heures de voyage, un 'symbole écologique et européen' selon le ministre français délégué aux Transports.

La source: Boursorama - 🏆 38. / 63 Lire la suite »

La JL Bourg renverse le Paris Basketball dans un match intenseAu terme d'un match incroyable d'intensité, la JL Bourg a réussi à renverser le Paris Basketball (83-81), remontant un retard de dix points en seconde période. L'équipe de Frédéric Fauthoux revient à hauteur de son adversaire du soir, à la deuxième place du championnat.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Le directeur de Sciences-po Paris soupçonné de violences conjugalesMathias Vicherat, directeur de Sciences-po Paris, est soupçonné de violences conjugales. Une enquête préliminaire est en cours.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Pendant les Jeux olympiques, 34 000 journalistes seront accueillis à ParisEn plus des structures mises à disposition par l’organisation olympique, la Ville de Paris offrira la possibilité aux journalistes accrédités (ou non) aux JO, un espace de travail en plein cœur de la capitale. Avec bureaux, zones d’interviews, restaurants et café. Elle vient d’en dévoiler les contours.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Calendrier JO de Paris 2024 : les grandes dates à retenir des Jeux Olympiques et ParalympiquesÀ l'approche de l'été 2024, Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, le plus grand événement jamais organisé en France. Retrouvez ici toutes les dates à retenir avant les Jeux olympiques 2024.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Monaco écrase le Paris BasketballDans le choc de cette première partie de saison du championnat de France, Monaco a fait respecter la hiérarchie et surtout montrer de quel bois se chauffait le champion de France en titre. Son dauphin, le Paris Basketball, a dû se résoudre à s'incliner de plus de 20 points ce dimanche soir (84-62).

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »