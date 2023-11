Rapport final de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants

Trois ans d'écoute, des dizaines de milliers de témoignages et des rencontres. Un rapport final de 750 pages. Et 82 propositions pour protéger les enfants des pédocriminels et apporter du soutien aux enfants abusés devenus aujourd'hui des adultes. La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants avait vu le jour en janvier 2021 après la publication du livre sur l'inceste "La Familia grande" de Camille Kouchner.

La Ciivise a publié son rapport final ce vendredi matin. Ses auteurs demandent à Emmanuel Macron de pouvoir continuer leur mission au-delà de la date fixée du 31 décembre 2023. Un enfant victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes Le rapport rappelle un chiffre choc : un enfant est victime de violences sexuelles toutes les trois minutes en France. Soit 160 000 enfants victimes tous les ans. Au total, une personne sur dix a été victime de violences sexuelles dans son enfance. Ramené à la population française actuelle, cela signifie que 5,4 millions d'adultes sont concerné

